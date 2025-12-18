Galatasaray-Başakşehir maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ilk hafta programı, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak dikkat çekici karşılaşmayla başlıyor. Geçen sezon kupayı kazanarak önemli bir başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon da turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Son şampiyon kimliğiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray’da, bu zorlu mücadelede tercih edilecek ilk 11 şimdiden futbolseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak sahaya çıkacak Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, son haftaların formda takımı Başakşehir'e karşı hata yapmak istemiyor. Okan Buruk ile Nuri Şahin arasında geçecek taktik mücadelesinde hangi çalıştırıcının kazanan taraf olacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, Galatasaray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşırken, Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.

LEROY SANE İSTATİSTİKLERİ İLE PARLIYOR

Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, oynadığı son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılılarda son 4 karşılaşmasında 3 gol kaydeden Sane, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol kaydetti.

OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇLARI

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NI 19 DEFA KAZANDI

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 19 kez bu kupayı müzesine götürdü. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.