Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta heyecanı, Legia Varşova ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Son dönemde formsuz bir görüntü çizen Polonya temsilcisi, çıktığı son 10 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi ve bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Konuk ekip Lincoln Red Imps ise yakaladığı seriyle dikkat çekiyor. Cebelitarık temsilcisi, üst üste 5. galibiyetini alarak ilk 24 hedefi doğrultusunda avantaj yakalamayı amaçlıyor. Peki, Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Peki, Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?