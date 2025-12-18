Galatasaray son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, kritik karşılaşma öncesi Cimbom'da kaleci mevkisi için dikkat çeken bir karar alındı. UğurcanÇakır'ın sakatlığı sonrasında eldivenleri giyen Günay Güvenç, yeni yıla kadar kaleyi koruyacak.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında görev alacak Günay Güvenç, Süper Kupa'da Uğurcan Çakır'ın iyileşmesiyle yeni yıldan sonra kulübeye geri dönecek.