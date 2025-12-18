Haberler Galatasaray Haberleri PSG oyuncusu Lucas Beraldo'dan şok transfer yanıtı! Galatasaray...

PSG oyuncusu Lucas Beraldo'dan şok transfer yanıtı! Galatasaray... Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, hedefinde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bu ilgisine yönelik yıldız oyuncu, PSG'den ayrılmak istemediğini söyledi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda, devre arasındaki transfer döneminde bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Fransız ekibi PSG'den bir oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Fransız basınından foot-sur7'de bulunan habere göre Galatasaray, Lucas Beraldo için nabız yokladı fakat sonuç alamadı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, Sarı-kırmızılıların yanı sıra; Nice, Juventus ve Olympiakos'tan da ilgilenilmesine rağmen Paris'te kalmak istediğine karar verdi ve ocak ayında takımdan ayrılmak istemiyor.