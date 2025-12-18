Devre arasında bir orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Hidemasa Morita'yı uzun zamandır takip ediyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan oyuncu için Katar'dan ilgi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Devre arasında orta saha eklemesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Süper Lig'deki hedefleri amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Hidemasa Morita için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KATAR'DAN TALİP VAR

CNN Portgual'da yer alan haberlere göre Sporting Lizbon forması giyen Japon orta saha oyuncusuna Katar'dan 2 kulüp talip oldu. Özellikle Al Gharafa'nın, transferi ocak ayında bitirmek istediği belirtildi.

SPORTING BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sporting'in ise Morita'yı kolay bırakmaya niyeti yok. Portekiz ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyu ancak cazip bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planladığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Sporting formasıyla 20 maça çıkan Morita, 2 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun, Sporting ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

