Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. O müjdeli haber, Eyüpspor maçı öncesi sarı-lacivertli camiayı sevindirdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Ligde 2.'lik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkasEyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Futbolcunun sağlık durumu Teknik Direktör DomenicoTedesco tarafından dikkatle takip ediliyor.