Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı izle: Ne zaman ve Hangi kanalda?

EuroLeague’de 17. hafta Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko mücadelesiyle devam edecek. Bir önceki maçında Panathinaikos’a mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez İtalya’da sahaya çıkarak yeniden galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezona istikrarlı bir görüntüyle devam eden Fenerbahçe Beko, Avrupa’da oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet elde ederek 9. sırada yer alıyor. Ev sahibi Olimpia Milano da çıktığı 16 maçta 9 kez sahadan galip ayrılarak sıralamada 10. basamakta bulunuyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Cloud'da oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLIMPIA MILANO İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 27. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

MARKO GUDURIC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Beko formasıyla iki farklı dönemde mücadele eden Marko Guduric, bugün sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele edecek. Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu kazanan Guduric, geçtiğimiz sezon EuroLeague'i de kazanan kadroda yerini aldı. Sırp basketbolcunun eski takımına karşı nasıl mücadele edeceği merak edilirken, bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.