Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı detayları: Yayın bilgileri!

UEFA Konferans Ligi’nde play-off hattının kaderini belirleyecek "tamam mı devam mı" tadında bir randevu futbolseverleri bekliyor. Çekya temsilcisi Sigma Olomouc, topladığı 7 puanla 22. basamakta yer alırken; taraftar desteğini arkasına alıp bir üst tura adını yazdırma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Hemen üzerinde, yine 7 puanla 20. sırada bulunan Polonya’nın güçlü ekibi Lech Poznan ise deplasmanda hata payı olmayan bir sınav verecek. Peki Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?