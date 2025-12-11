Shelbourne-Crystal Palace detayları: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, İrlanda temsilcisi Shelbourne, zorlu bir rakip olan İngiliz devi Crystal Palace'ı sahasında ağırlıyor. İlk dört maçta sadece tek puan toplayabilen ve 34. sırada yer alan ev sahibi ekip, ilk 24'e girme umutlarını sürdürebilmek için bu karşılaşmada galibiyet arayışında olacak. Rakip Crystal Palace ise topladığı 6 puanla 18. sıraya yerleşti ve üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Shelbourne-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?