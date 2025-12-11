Drita-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. grup aşaması haftasında, şimdiye kadar gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Drita, namağlup serisini sürdürmek amacıyla güçlü rakibi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk dört haftada yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 8 puanla 8. sıraya yerleşen Kosova temsilcisi, grup liderliği iddialarını pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise oynadığı dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyetle 6 puana ulaşarak 20. sırada konumlandı. Peki Drita-AZ Alkmaar maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda?