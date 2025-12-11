Aberdeen-Strasbourg maçı hangi kanalda? Konferans Ligi canlı maç izle!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu 5. haftanın kritik mücadelelerinden biri sahne alıyor. Grubun 2. sırasında yer alan ve temsilcimiz Samsunspor'un en yakın takipçisi olan güçlü ekip Strasbourg, deplasmanda Aberdeen'e konuk olacak. Son maçında Jagiellonia ile berabere kalmasının dışında puan kaybetmeyen ve istikrarlı bir grafik çizen Liam Rosenior'un öğrencileri, averaj farkıyla koruduğu 2. sıradan liderlik koltuğuna göz dikmiş durumda. Öte yandan, İskoç ekibi Aberdeen ise oynadığı dört maçta iki mağlubiyet ve iki beraberlik alarak topladığı 2 puanla 33. sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini kendi seyircisi önünde elde etmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, zirveye oynayan rakibi karşısında büyük bir sürprize imza atmayı amaçlayacak. Aberdeen-Strasbourg maçının tüm detayları haberimizde...