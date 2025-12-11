Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı canlı yayın bilgisi: Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasındaki heyecan dolu mücadeleler sürüyor. Bu kapsamda, başarılı performansıyla dikkat çeken Jagiellonia Bialystok, Chorten Arena'da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. İlk dört haftada topladığı 8 puanla 9. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, turnuvada ilk 8 içerisindeki yerini garantilemek adına bu kritik karşılaşmada mutlak galibiyet hedefliyor. Rakip Rayo Vallecano ise hanesine yazdırdığı 7 puanla hemen arkasında, 12. sırada konumlanıyor. Puan tablosunda Polonya ekibini geride bırakarak üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Inigo Perez'in öğrencileri, üçüncü zaferlerini kazanmak için sahaya çıkacak. İşte Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçına dair tüm detaylar...