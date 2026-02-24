CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları 21:02
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 20:56
23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:10
Juventus-Galatasaray rövanş maçı bilgileri Juventus-Galatasaray rövanş maçı bilgileri 19:54
F.Bahçe, N. Forest maçının hazırlığına başladı F.Bahçe, N. Forest maçının hazırlığına başladı 19:25
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı 17:55
Daha Eski
Trabzonspor, F. Karagümrük hazırlığını sürdürdü Trabzonspor, F. Karagümrük hazırlığını sürdürdü 17:52
İşte G.Saray'ın Juventus kafilesi! İşte G.Saray'ın Juventus kafilesi! 17:19
G.Saray kafilesi İtalya’ya gitti! G.Saray kafilesi İtalya’ya gitti! 16:20
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:12
İşte G.Saray'ın Juventus maçı 11'i! İşte G.Saray'ın Juventus maçı 11'i! 14:57
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 4 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 4 oyuncu... 14:28
Süper Lig ekibinde veda kararı!
Erling Moe’nin ikinci Türkiye macerası
Mesut Özil'e Ramazan soruları
Survivor Sercan kimdir?