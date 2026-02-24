Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibi, 23 hafta sonunda 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçmişte Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılarından biri olan Erling Moe'nin, Zecorner Kayserispor'un başına geçmesi bekleniyor.