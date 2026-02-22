Zecorner Kayserispor son dakika golüyle Hesap.com Antalyaspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor konuğu Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıaslan kaydetti.

Ev sahibi ekipte Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu karşılaşmayla birlikte Zecorner Kayserispor 19 puana yükseldi ancak küme düşme hattından kurtulamadı. Hesap.com Antalyaspor ise 23 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

3 PUAN HASRETİ SON BULDU!



Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki son galibiyetini 29 Kasım 2025 tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



61. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Storm uzak köşeye doğru şutunu çıkardı. Kaleci Bilal, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.



68. dakikada Makarov'a ceza sahası içerisinde Paal'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.



69. dakikada penaltı atışını kullanan Benes'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin dibinden auta çıktı.



73. dakikada sağ kanattan Makarov'un ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Chalov dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



78. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasına yükselen Chalov'un kafa vuruşunda top kaleci Julian'ın ellerinde kaldı.



89. dakikada Makarov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Talha Sarıarslan kafa vuruşunu yaptı. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

