SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde açıklaması! İşte son durumları

Fenerbahçe Kulübü; Kasımpaşa karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin son durumlarına dair açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe; Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin son durumlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;



Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

Futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE SAHALARDAN UZAK KALACAKLARI SÜRE!

Fenerbahçe'de Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin yaklaşık 2 hafta, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

SKRINIAR VE ALVAREZ'İN SAKATLIKLARI DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanmış ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit açıklanmıştı. Sarı lacivertlilerde ayak bileğinden sakatlanan Edson Alvarez ise geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.