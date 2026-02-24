UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda 5-2'nin rövanşında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Victor Osimhen:

"ŞU ANDA TEK EKSİĞİMİZ..."

"İlk maçta ne oynadıysak bu maçta da onu oynamalıyız. Şu anda tek eksiğimiz RAMS Park olacak ama bir yandan da taraftarımıza sonuna kadar güveniyoruz, burada da bize destek olacaklar. Biz takım olarak ayakları yere basan bir takımız. RAMS Park'ta yaptığımız gibi devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istediğimizi çok net biliyoruz."

"LİGDE ALDIĞIMIZ KÖTÜ SONUÇTAN SONRA..."

"Hiçbir maç kolay değildir. Hatta onların favori olduğunu da söyleyebilirdik. Şu anda da 90 dakika çok uzun sürecek. Ama herkes hazır bir şekilde bu maça çıkacaktır. Ligde aldığımız kötü sonuçtan sonra da burada iyi bir sonuç almamızın ayrıca böyle bir önemi de var."

"JUVENTUS'TAN KORKMUYORUZ"

"Ben nerede olursa olsun takıma öncülük yapmaktan sorumluyum. Hocamın bana verdiği görev bu. Kendi stadımızda nasıl oynadıysak burada da öyle oynayacağız. Buradaki taraftarların da ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Karşı taraftan korkmuyoruz ancak saygı da duyuyoruz aynı zamanda. Skor farkından dolayı rahatlamıyoruz. İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ama karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini sahaya yansıtan oyunculardan biri olmak. Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak benden beklenenleri yerine getirmeye çalışıyorum."

"SAĞLIK EKİBİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa bir sürede toparladım."

"GALATASARAY'I O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ..."

"Galatasaray benim o kadar sevdiğim bir takım ki, burada olmaktan çok mutluyum, böyle bir kulüpte olduğum için çok mutluyum... Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulübümüzün hedefi her zaman en yükseği hedeflemektir!"

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM!"

"Ben çocukluğumdan beri futbolu meslek olarak seçtiğimden beri sahadayım. Ben kendimi en çok eleştirenlerdenim. Sinirlendiğim ve düştüğüm de oluyor. Her zaman gerek kendimi, gerek takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Onlara söylediğimi de örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorsam, kendim de örnek olmalıyım. Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerekir. Bunun için çok çalışıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Açık olacağım; kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybetmeyi seven biri değilim. İstediğimizi sahaya dökemediğimiz her durumdan sonra ben üzülüyorum ve etkileniyorum. Kazanma fırsatımız varsa bunu değerlendirmek istiyorum!"

JUVENTUS VE TRANSFER...

"Juventus, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca en üst seviyelerde oynadım ve çok kaliteli futbolcularla aynı sahayı paylaştım. Galatasaray'dan önce Juventus'ta da forma giyme ihtimalim vardı. Benim için bulunduğum yer çok önemli. Juventus, oynamaktan keyif alabileceğim ve kendimi ait hissedebileceğim kulüplerden biri. Ancak şu anda Galatasaray'da çok mutluyum, burada büyük bir keyifle futbol oynuyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olur bilinmez… İlerisi için neden olmasın diyorum."

"NAPOLI'DEN TEŞVİK MESAJI ALMADIM"

"Ben Napoli'den bazı kişilerle görüşüyorum. Orada arkadaşlarım da var. Benim futbolumu ve hareketlerimi çok yakından takip eden, bağlı olduğum insanlar var. Ben sosyal medyayı okumuyorum, taraftarlar yazıyorsa da bilmiyorum. Dolayısıyla benim açımdan bu zor bir maç tabii ki. Ben özellikle şu ana kadar Napoli tarafından teşvik eden bir mesaj almadım."

Okan Buruk:

"OSIMHEN OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Osimhen son iki gün bizimle idmana çıktı. Oynayabilecek durumda. Osimhen bizim için değerli. Sadece golcü olarak değil takım oyuncusu olarak oynaması önemli. Takımı hep yukarı çekiyor. İlk maçta gol atmadı ama üç golde de büyük etkisi vardı. Maçın adamı Sara oldu ama Victor da maçın yıldızlarındandı. Barış gibi, o da ilk maça damga vuran oyunculardan biriydi. Takım için oynayan oyuncularım var."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE"

"Çok önemli iki santrfora sahibiz. Birçok takımda bir santrfor bulmak zorken biz çok önemli iki santrfora sahibiz. Yarın Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak. Dileğimiz ülke puanına katkı yapmak hem de Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda ileriye doğru çok önemli bir adım atmak."

"İLK MAÇ HİÇ OYNANMAMIŞ GİBİ ÇIKMALIYIZ"

"İkinci maçı oynayacağız ve aynı tutkuyu yaşıyoruz. Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi bu maça çıkmamız gerekiyor. Skor avantajı çok önemli ama konsantrasyonumuzdan ödün vermemek gerekiyor. Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız, bunu biliyoruz."