Muhammed Türkmen: Buna çok ihtiyacımız vardı!

Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Hesap.com Antalyaspor maçının ardından, "Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmanma konusunda ivmelenme yakalamış olduk" dedi.