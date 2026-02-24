Mesut Özil'e Ramazan soruları: Son dakika golü mü yoksa iftara...

Haberler

Eski futbolcu Mesut Özil, VAV TV'ye özel röportaj verdi, Ramazan ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Mesut Özil'le yapılan özel röportaj...

Giriş Tarihi: 24.02.2026 20:41

Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'ye özel röportaj verdi. Ramazan'a özel hazırlanan 'O mu, bu mu?' sorularını yanıtlayan. Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." yanıtını verirken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." dedi.

Öte yandan Mesut Özil'in ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna verdiği "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtı takdir topladı.

