UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı sahne alıyor. Juventus ile Galatasaray, İtalya'da tur için karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçta 5-2'lik tarihi bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın maç kadroları netleşti. Galatasaray'da teknik ekibin tercih edeceği ilk 11 büyük merak konusu olurken, genç yetenek Kenan Yıldız'ın sağlık durumu da yakından takip ediliyor. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

