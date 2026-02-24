İşte Galatasaray'ın Juventus maçı muhtemel 11'i! Okan Buruk tek değişiklik yapacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Başarılı hocanın, ilk Juventus maçına göre kadroda tek değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.02.2026 - 14:57