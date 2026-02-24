UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı İngiltere'de yaşanacak. Nottingham Forest ile Fenerbahçe, son 16 bileti için sahaya çıkacak. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybederek dezavantaj yakalayan sarı-lacivertliler, deplasmanda etkili bir geri dönüşe imza atmanın peşinde. Ligde son haftada Kasımpaşa karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Kanarya'da sakatlık problemleri can sıkıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun nasıl bir kadro tercih edeceği ve hangi isimlere ilk 11'de görev vereceği merak konusu. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

