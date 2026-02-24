23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte İşte Konyaspor-G.Saray maçındaki çok tartışılan o pozisyon...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. İşte TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada tartışmalara sebep olan o pozisyonun VAR konuşmaları...
21 Şubat Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında sarı kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane'nin 49. dakikada attığı gol VAR kontrolü sonrası geçersiz sayılmış, bu karar tartışmalara sebep olmuştu.