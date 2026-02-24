Haberler

A.B.İ 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yeni bölüm tanıtımı izle

ATV ekranlarının dikkat çeken dizisi A.B.İ yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. A.B.İ 8. bölüm fragmanı yayınlandı ve dizinin hayranları büyük gelişmeleri merakla bekliyor. A.B.İ son bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından 8. bölüm tanıtımı izleyiciyi ekran başına kilitledi.

A Spor

Giriş Tarihi: 24.02.2026 23:05

A.B.İ dizisi 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, yayınlanan fragman izleyicinin merakını artırdı. A.B.İ 8. bölüm fragmanı, dizide tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor. Özellikle son bölümde yaşanan kriz sonrası yeni gelişmeler dikkat çekiyor. ATV A.B.İ yeni bölüm tanıtımında yer alan sahneler, büyük bir hesaplaşmanın habercisi. İzleyiciler "A.B.İ 8. bölümde neler olacak?" sorusuna yanıt arıyor. A.B.İ 8. bölüm fragmanı izle ve yeni bölümle ilgili tüm detaylar burada.

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir. Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder. Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser. Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

A.B.İ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

