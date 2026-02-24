Kayserispor'da Djalovic'in yerine göreve başlayacak olan Erling Moe, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak için çalışacak. Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalışan Moe ile ilgili bilgiler şöyle;

Tam adı Erling Hagset Moe olan Norveçli futbol antrenörü ve teknik direktör, 22 Temmuz 1970'de Norveç'in Molde kentinde dünyaya geldi. Uzun süre futbolculuk yaptıktan sonra antrenörlüğe geçti ve kariyerini teknik direktör olarak geliştirdi. Kısa sürelerle Trff gibi takımlarda antrenörlük yaptıktan sonra Molde FK'da çalışmaya başladı. 2015-2018 arasında Molde'de yardımcı antrenör, daha sonra 2019-2024 arası Molde'nin teknik direktörü olarak görev yaptı. Molde ile iki Norveç Ligi (Eliteserien) şampiyonluğu (2019, 2022) ve iki Norveç Kupası (2021, 2023) kazanan ekipte oldu.

56 yaşındaki teknik adam, 2025 sezonu başında Ole Gunnar Solskjr'in teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katılarak, kısa süre için Beşiktaş'ta görev yaptı.

