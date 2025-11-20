Canlı altın fiyatları takibi | 20 Kasım bugün gram altın ne kadar?

Anlık altın fiyatları hem yatırımcıların hem de tasarruf sahiplerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. ABD'de hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte altın piyasasında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Altının kilogramı günü yüzde 1,6'lık değer artışıyla 5 milyon 825 bin liradan kapatırken, Kapalı Çarşı'da gram altın 5 bin 547 TL seviyelerinden işlem gördü. Yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 20 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları ve uzmanların değerlendirmeleri…

Giriş Tarihi: 20.11.2025 06:46

GRAM ALTIN alış fiyatı: 5.547,21 ₺

GRAM ALTIN satış fiyatı: 5.547,98 ₺

Canlı altın fiyatları, gündemdeki yerini koruyor. Piyasalara yön veren Kapalı Çarşı'da gram altın, gün sonunda 5 bin 537 TL'den alıcı buldu. Fed tutanaklarının açıklanmasından önce altında yükseliş yüzde 1'i aşarken ekonomistler 'altında yükseliş devam edecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 825 bin lira oldu. İşte 20 Kasım Perşembe canlı ve anlık altın fiyatları takibi...

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 20 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.34 (Alış) - 42.36 (Satış)

◼EURO: 48.85 (Alış) - 48.92 (Satış)

◼STERLİN: 55.34 (Alış) - 55.43 (Satış)

Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları 20 Kasım

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,31 puan artarak 10.903,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 43,44 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.772,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.758,63 puanı, en yüksek 10.933,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 233,81 puan ve yüzde 2,01 değer kazanarak 11.856,17 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 25'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 126,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 126,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 5 milyon 825 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,60 bileşik getirisi yüzde 39,95 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2460, satışta 42,4153 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2345, satışta 42,4038 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1551, sterlin/dolar paritesi 1,3112 ve dolar/yen paritesi 156,583 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 20 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.547,21 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.547,98 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.387,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.478,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 18.773,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 18.943,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 37.207,30 ₺

▶Tam Altın Satış: 37.941,68 ₺

▶Ata Altın Alış: 38.370,02 ₺

▶Ata Altın Satış: 39.338,31₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.247,91 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.284,22 ₺

▶Gümüş Alış: 70,11 ₺

▶Gümüş Satış: 70,15 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Kasım Perşembe günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.