Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yıldız oyuncu Mauro Icardi hakkında açıklamalar yaptı.

İşte o sözler...

Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor.