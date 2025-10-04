Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleden taraflar 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Konuk ekip Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken ev sahibi Galatasaray'ın golünü 55. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti ve maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 8 maç sonunda ilk kez puan kaybetti ve 22 puanla zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş ise ligde üst üste mağlup olmama serisini 3 maça çıkardı. (2G 1B)

GALATASARAY'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo 26. dakikada sakatlanarak sahadan ayrıldı. Fildişili oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.

DAVINSON SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Cerny'nin pasında topla buluşan Rafa Silva'ya Davinson Sanchez arkadan müdahale etti. Kaleciyle karşı karşıya kalacak oyuncuya yapılan hamle nedeniyle Kolombiyalı oyuncu kırmızı kart gördü.

OSIMHEN İLE EMİRHAN ARASINDA GERİLİM

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde dakikalar 39'u gösterirken Beşiktaş futbolcusu Emirhan Topçu ile Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen arasında gergin dakikalar yaşandı. Pozisyon sonrasında iki oyuncu da sarı kart gördü.

NDIDI'DEN BÜYÜK HATA

Siyah beyazlılarda Ndidi Mert Günok'un pasında topu Torreira'ya kaptırınca sarı kırmızılılar skoru İlkay Gündoğan ile dengeledi.