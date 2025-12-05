Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! Okan Buruk'tan onay aldı

Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! Okan Buruk'tan onay aldı Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can geldi. 31 yaşındaki stoperin orta sahada da görev alabilmesinden etkilenen Okan Buruk, transfere onay verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Buruk'un "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.