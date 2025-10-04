Galatasaray Beşiktaş derbisinde 10 kişi kaldı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Davinson Sanchez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Yayın Tarihi: 04.10.2025 - 20:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 - 20:48
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol kırmızı kartını çıkardı.
İŞTE O POZİSYON:
