Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Arda Ünyay, UEFA Gençler Ligi'nde oynanan Galatasaray-Liverpool maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Arda Ünyay'ın sözleri şu şekilde:

Öncelikle burası çok güzel bir organizasyon, tabii ki de yenmek yenilmek önemli ama bizim için aslolan gelişmek. Bugün yenildik çok şey öğrendik. İnşallah akşam Sami Yen'de bunun intikamını alacağız. Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasarayız, bunu unutmamamız lazım. İnşallah çok güzel bir skorla taraftarımızı mutlu edeceğiz.