İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'de oynanan maçta Celta Vigo, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Celta Vigo'nun gollerini 54. ve 90+3. dakikada Williot Swedberg attı.

19 YIL SONRA İLK KEZ

Celta Vigo, Real Madrid'i 19 yıl aradan sonra ilk kez Bernabeu'de yendi.

REAL MADRID'E 2 KIRMIZI KART

Real Madrid'de 64. dakikada Fran Garcia ve 90+2. dakikada Alvaro Carreras kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ARDA GÜLER 74 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı ve yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte puanı 36'da kalan Real Madrid'in, lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 4'te kaldı. Celta Vigo ise ligde çıktığı son 6 maçta 4. galibiyetini almış oldu.