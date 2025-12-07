Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da Ozan Tufan, maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

10 kişi kaldığımız zaman da çok iyi mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi hepimizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu sürdürdükçe, maç maç ilerledikçe ışığı görebiliyorum.

Yaşanan karambol hakkında: O pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik.

Göztepe taraftarı bizi çok iyi ağırladı. Bizi alkışlayarak uğurladılar. Onlara çok teşekkür ederiz. En büyük teşekkür de taraftarımıza, hep bizim yanımızdalardı.