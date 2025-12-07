Real Madrid-Celta Vigo maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 16. haftanın en merak edilen kapışmalarından biri futbolseverlerle buluşmak üzere. Real Madrid, taraftarının önünde Celta Vigo’yu ağırlarken hem zirve yolculuğunu sürdürmek hem de Barcelona’nın kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. 36 puanla ikinci sırada bulunan başkent ekibi, Xabi Alonso yönetiminde oyun disiplinini ve ritmini koruyarak yarışa tutunmayı hedefliyor. Real Madrid cephesinde gözler yalnızca maçın sonucunda değil, aynı zamanda Arda Güler’in sahada olup olmayacağına da çevrilmiş durumda. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?