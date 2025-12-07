Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un golleri; 46. ve 76. dakikalarda Ernest Muçi'den gelirken Göztepe'nin golünü 85. dakikada Anthony Dennis kaydetti.

MAÇTA 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe'de ise Rhaldney, 90+8. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

2 OYUNCU BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Karadeniz ekibinde sarı kart gören Paul Onuachu ve kırmızı kart gören Wagner Pina, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 34'e çıkardı ve Galatasaray'ın ardından ikinciliğe yükseldi. Göztepe ise 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez kaybederek 26 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.