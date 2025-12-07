Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında 11 Aralık Perşembe günü SK Brann ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesislerimizde yapılan idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Rams Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.