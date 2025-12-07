Domenico Tedesco'dan sürpriz talep! O bölgeye transfer istedi

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Tedesco'nun talepleri doğrultusunda o mevkiye de transfer yapacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi. İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti.