İspanya La Liga’nın 16. haftasında gözler, Espanyol ile Rayo Vallecano arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Ligin istikrarlı ekiplerinden Espanyol, 24 puanla 6. basamakta bulunuyor. Ev sahibi takım, iç sahada yakaladıkları ritmi sürdürmenin peşinde. Konuk ekip Rayo Vallecano ise bu sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbolla dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor. 17 puanla 10. sırada bulunan Madrid temsilcisi, güçlü rakibi karşısında zorlu deplasmana rağmen galibiyet arayacak. Peki, Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

ESPANYOL-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Espanyol-Rayo Vallecano maçı 7 Aralık Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ESPANYOL-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.