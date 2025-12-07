Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi özel talimat!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un mücadele öncesi futbolculara özel bir talimat verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı. Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.
BURUK'TAN NET TALİMAT!
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi. Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.
Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.