Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi özel talimat!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı. Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.