Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin sözleri:

Okay Yokuşlu son antrenmanda sakatlandı. Bugün iyi olur diye umut ettik ama pek olumlu gözükmüyor. Augusto'nun durumu olumluya yakın ama yüzde 100 değil.

Belki ilerleyen bölümde kullanma şansımız var. Kadro açısından zor bir durum ama zor durumu şu anki duruma kadar getiren de futbolcularım. Burada çok zor bir maç olacak. Ambiyans zaten zorlaştıracak.

Topla oynamayı daha az düşünen ve genelde ikinci toplar için dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Duran toplar, taçlar ve kornerlerde etkililer. Benim için ikinci toplar çok önemli. Belki Bouchouari ile başlayarbilridik ama başlamadık.

Zor bir karşılaşma. İkinci toplarda kazanacağımız toplar önemli. Ciddi ve sert baskıları uzun süreli yapıyorlar. Bu baskıları kırmak için çalıştık. Sakin kalarak o sertliğe aynı şekilde yanıt vermemiz lazım.

Toplatıda da söyledim. Duygu tarafı da var. Buraya hak ederek geldik. Zor karşılaşma ama her maçımız zor oluyor. Mücadele olarak onlardan alta kalmamız gerekir çünkü taraftarımız da bunu istiyor. Her açıdan baktığın zaman zor bir karşılaşma.