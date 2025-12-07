Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta başkentte Gençlerbirliği ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maçla devam ediyor. Gençlerbirliği, son haftalardaki istikrarsız gidişatı tersine çevirmek ve alt sıralardan hızla uzaklaşmak için sahaya çıktı. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve 11 puanla 17. sırada yer alıyor. Karşı tarafta ise sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin son sırasına demir atan Fatih Karagümrük bulunuyor. Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını haberimiznden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Muhammed, Esgaio, Doh, Kranevitter, Berkay, Johnson, Serginho, Fofana.
GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 7 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.