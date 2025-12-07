Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük canlı maç | Trendyol Süper Lig 15. hafta

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankara’da nefeslerin tutulacağı bir karşılaşma sahne alıyor. Gençlerbirliği, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 haftada yalnızca bir galibiyet alabilince 11 puanla 17. sıraya geriledi ve düşme hattından kurtulmak için bu maç büyük önem taşıyor. Diğer yanda ise sezon başından bu yana istediği ritmi bir türlü yakalayamayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük var. Ligin son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi, Onur Can Korkmaz yönetiminde yeniden bir toparlanma sürecine girmek istiyor. Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını haberimiznden canlı olarak takip edebilirsiniz.