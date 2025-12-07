Fenerbahçe-Galatasaray CANLI | Kadın Futbol Takımı maçı hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, büyük bir heyecana sahne olacak dev bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Kadın futbolunun yükselen rekabetini en iyi yansıtan karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN mücadelesi, futbolseverlerin gözlerini yeniden sahaya çevirecek. Sezonun kritik dönemine girilirken iki ezeli rakip de hem prestij hem de puan tablosu açısından son derece önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanacak bu özel randevuda iki takım da sahaya yalnızca 3 puan hedefiyle çıkacak. Peki, Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?