Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldızı Nelson Semedo sakatlanarak kenara gelmişti. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2025
Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde… pic.twitter.com/qbX5xz7c4m
Nelson Semedo'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.