West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig’de heyecan devam ederken West Ham United - Liverpool mücadelesi gündemin en çok konuşulan maçlarından biri olacak.

West Ham United - Liverpool maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Premier Lig'de haftanın en merak edilen maçlarından biri olan West Ham United - Liverpool karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, West Ham - Liverpool maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool'da işler yolunda gitmiyor. Arne Slot'un ekibi son haftalarda ciddi bir form kaybı yaşarken bu karşılaşma teknik adam için adeta kader maçı olarak görülüyor. Öte yandan West Ham cephesi formda. Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekip son 9 puanın 7'sini toplayarak çıkışa geçti ve taraftarlarının umutlarını artırdı. Canlı yayın bilgileri, izleme seçenekleri, muhtemel 11'ler ve maç analizi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?

West Ham-Liverpool maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

WEST HAM-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

West Ham-Liverpool maçı, saat 17:05'te başlayacak.

WEST HAM-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

West Ham ve Liverpool'un karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek. West Ham United FC-Liverpool maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

West Ham United'ın muhtemel ilk 11'i: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Fernandes, Bowen, Paqueta, Summerville, Wilson

Liverpool'un muhtemel ilk 11'i: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Chiesa, Isak

