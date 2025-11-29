Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Benfica deplasmanda Nacional'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada konuk ekip teknik direktörü Jose Mourinho'nun yapmış olduğu o davranış, gündeme oturdu. İşte detaylar...

İŞTE O ANLAR: