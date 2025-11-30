Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden çıkış arayan Beşiktaş, Samsunspor karşısında gelen beraberliğin ardından 3 puana uzanarak hem moral bulmak hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor. Siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakipleri karşısında kazanıp puanını 24’e yükseltmeyi hedefliyor. Yalçın’ın sahaya süreceği ilk 11 ise şimdiden taraftarın en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında 11 puan geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Dolmabahçe'de Samsunspor ile berabere kalan Kara Kartal, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Karagümrük maçını kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. 13 karşılaşmada 6 galibiyet alan Beşiktaş, geride kalan mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Orkun Kökçü, 2 haftalık aranın ardından tekrar sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenen 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon süre aldığı 10 lig maçında 3 asist katkısında bulundu.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

RAFA SILVA OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları sona eren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başlarken, iki oyuncunun Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da maç kadrosunda olmayacak.

SİYAH-BEYAZLILARDAN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda. Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA ŞOK SAKATLIK

Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kadrosunda beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, şu ifadelere yer verdi:

Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.