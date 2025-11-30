Aston Villa-Wolverhampton maçını takip etmek için tıkla!

Aston Villa-Wolverhampton maçı hangi kanalda? Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, bu hafta futbolseverlerin gözü Aston Villa Wolverhampton mücadelesinde olacak. İki farklı form grafiğine sahip takımın karşı karşıya geleceği bu kritik maç, hem puan durumu hem de sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Aston Villa-Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ev sahibi Aston Villa, son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son beş lig maçının dördünü kazanan Villa, topladığı 21 puanla Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor. Wolverhampton cephesinde ise tablo oldukça farklı. Son beş maçta hiç galibiyet alamayan Wolves, sahadan yalnızca iki beraberlik çıkararak 2 puanda kaldı ve ligin son sırası olan 20. basamakta yer alıyor. Peki, Aston Villa-Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Wolverhampton maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Wolverhampton maçı, saat 17:05'te başlayacak.

PREMIER LİG ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports Max 1, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı izlenebilecek.

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI NASIL İZLENİR?

Aston Villa-Wolverhampton Wanderers FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ