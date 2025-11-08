Tottenham ile Manchester United puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile Manchester United, 2-2 berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Uzatma dakikalarında atılan gollerle dikkatleri çeken karşılaşmada iki takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Tottenham'ın golleri 84. dakikada Mathys Tel ve 90+1. dakikada Richarlison'dan gelirken, Manchester United'ın gollerini 32. dakikada Bryan Mbuemo ve 90+6. dakikada Matthjs de Light kaydetti.

ALTAY SÜRE ALMADI

Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti.