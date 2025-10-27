La Liga’da 10. haftanın kapanışında Real Betis, sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. Ligde aynı puana sahip iki takımın karşılaşmasında nefesler tutulurken, her iki taraf da hata yapmadan haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, zirve takibini sürdürmek adına deplasmanda kazanmak zorunda. 16 puanla lider Real Madrid’in 11 puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlı ekip, üç puanla dönerek şampiyonluk yarışına yeniden ağırlığını koymayı hedefliyor. Ev sahibi Real Betis ise taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahada galibiyet arayacak. Peki, Real Betis-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Betis-Atletico Madrid maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Firpo; Amrabat, Fornals, Roca; Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth, Alvarez