UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Paris Saint-Germain, Athletic Club ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak, İspanya'nın Bilbao şehrine geldiğinde iniş yaparken şiddetli rüzgardan etkilendi. Güney-güneybatı rüzgarıyla karşı karşıya kalan pilotlar, güçlü rüzgar fırtınalarında standart bir manevra olan yanal iniş yapmak zorunda kaldılar.
İŞTE O ANLAR
🔴 INFO - #Sport : Le vol du #PSG a été fortement secoué par le vent à son arrivée à #Bilbao en Espagne. Face à un vent de sud-sud-ouest, les pilotes ont dû réaliser un atterrissage "en crabe", manoeuvre standard par fortes rafales. pic.twitter.com/dgQeVNP4Lh— FranceNews24 (@FranceNews24) December 9, 2025