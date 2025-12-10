UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Club deplasmanına konuk olan PSG'yi taşıyan uçak Bilbao'ya inişte kuvvetli rüzgardan etkilendi. PSG'li futbolcular korkulu anlar yaşadı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Paris Saint-Germain, Athletic Club ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak, İspanya'nın Bilbao şehrine geldiğinde iniş yaparken şiddetli rüzgardan etkilendi. Güney-güneybatı rüzgarıyla karşı karşıya kalan pilotlar, güçlü rüzgar fırtınalarında standart bir manevra olan yanal iniş yapmak zorunda kaldılar.



İŞTE O ANLAR