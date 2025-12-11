Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler resmen açıklandı. Açıklanan listede Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili o ayrıntı dikkat çekti. İşte detaylar...

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Özellikle Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik maçın hakeminin kim olacağı büyük merak konusuydu. Bu dev mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Açıklanan listede geçen hafta Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2'lik skorla kazandığı maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yer almaması dikkat çekti.

Mehmet Türkmen, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar nedeniyle tarafların ve her iki takım camiasının da tepkisini çekmişti.